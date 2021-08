Jamil sindaco di Rimini: presentata la lista dei candidati del Pd

Presentata questa mattina, sabato 28 agosto, la lista dei candidati del Partito Democratico riminese in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Al suo interno, persone che si riconoscono nei valori che uniscono la grande e dinamica comunità democratica, persone appassionate e rappresentative della società riminese, portatori di idee ed energie per continuare a fare il bene di Rimini con determinazione e competenza. Sono queste le linee guida che hanno permesso di costruire la lista del PD a sostegno di Jamil Sadegholvaad. La prima importante novità di questa campagna elettorale è rappresentata dal tandem Jamil – Chiara Bellini, una scelta uomo-donna con esperienze e competenze diverse, storie personali e culturali, una proposta chiara e trasparente di rappresentanza amministrativa per un nuovo patto di governo che si alimenta di una capacità amministrativa e di buon governo insieme ad una forte immissione di innovazione necessaria alle nuove sfide per la Città di Rimini. Jamil e Chiara sono l’espressione della forza e dell'unità di un Partito che dalla propria dialettica interna trova le motivazioni per rigenerarsi, con quella “botta d’orgoglio” invocata dal seg. Letta pochi giorni fa nella sua visita; orgoglio e testa alta per come abbiamo amministrato Rimini in questi 10 anni, ambiziosi perché abbiamo le idee per condurla in un domani che deve da subito fare i conti con il cambio di prospettive dettate del Covid. Nella lista dei candidati sono presenti amministratori e amministratrici uscenti, come testimoniato dalla presenza in qualità di capolista dell’attuale vice sindaca Roberta Frisoni, che sul versante della giunta o su quello del consiglio hanno maturato in questi cinque anni esperienze, capacità, competenze e relazioni e che si rimettono in gioco, ci sono persone impegnate nell'attività dei circoli del Partito democratico espressione del territorio, e forse mai come in questa occasione, si sono resi disponibili tanti candidati e candidate indipendenti provenienti dal mondo del lavoro, del volontariato, delle professioni, operatori della sanità, membri della società civile che la rappresentano in modo trasversale nelle sue diverse sensibilità. Sono presenti politici, come l’ex parlamentare Elisa Marchioni, uomini di cultura, a partire da Giorgio Tonelli, ex giornalista RAI e primo firmatario del manifesto per Rimini capitale della cultura 2025. Altro punto di valore sono le tante persone impegnate nell'associazionismo a testimonianza all’attenzione alle tematiche legate al sociale e alla solidarietà. Forte presenza di persone provenienti da associazioni di stampo ambientale, legate alla rigenerazione urbana e al riuso. Il Partito Democratico affronta questi mesi con la forza dei fatti, lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza che ci sono tanti nuovi bisogni di cui farsi carico, con i valori e l'identità e la responsabilità che lo contraddistinguono nelle esperienze positive di questi 10 anni.