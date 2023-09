Japan San Marino Friendship Society: Inaugurazione Campana della Pace

Con la presente ho l’onore d’invitare la cittadinanza tutta all’inaugurazione della Campana della Pace. La cerimonia avverrà lunedì prossimo 2 ottobre alle ore 12,00 alla presenza delle istituzioni; è posizionata nel giardino nei pressi della Prima Torre in Via Salita alla Rocca La proposta di portare a San Marino una delle Campane della Pace promosse dall'ente giapponese "World Peace Bell Association" riconosciuta dalle autorità internazionali nasce da un'idea del Sig. Nakayama, Sindaco dell'isola giapponese di Ishigaki (che ha visitato la nostra Repubblica) durante una evento ufficiale nella suddetta isola situata nell'estremo sud del paese tenutosi nell'ottobre del 2018 a cui partecipò una delegazione di numerosi Ambasciatori tra cui l'Amb. Cadelo in qualità di Decano del Corpo Diplomatico in Giappone. La stessa Campana della Pace "World Peace Bell" è già presente in moltissimi paesi stranieri nonché in diversi siti in Giappone tra cui appunto l'isola di Ishigaki e la sua peculiarità è quella avere infuse in sé numerose monete provenienti da 106 paesi del mondo che sono state raccolte attraverso opere di beneficenza messe in atto dall'associazione WPB nel corso degli anni. La campana giunta a San Marino è stat realizzata in Giappone in materiale rame ed ha dimensioni di 105 cm di altezza per 60 cm di diametro e peso di oltre 365kg. Tutte le spese necessarie alla fusione, invio per via aerea e montaggio a San Marino sono state nell'ordine di 45.000 euro e sono state messe a disposizione dai tanti membri della JSFS nostri amici e simpatizzanti giapponesi di San Marino ed anche l'Ambasciata sammarinese a Tokyo ha sentito il dovere di contribuire con una parte. Il Dott. Hisashi Takenaka Presidente di JSFS ha coordinato l'iniziativa insieme al suo corrispettivo a San Marino Sig. Danilo Chiaruzzi e tutti i membri della sezione sammarinese della "Japan San Marino Friendship Society" con l'auspicio che questo Simbolo di Pace diventi segno di vitalità e coesione tra i popoli oggi più che mai necessario. Vi ringraziamo per la divulgazione affinché la popolazione partecipi al primo rintocco della Campana

Comunicato stampa

Chiaruzzi Danilo - Japan San Marino Friendship Society