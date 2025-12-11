JESC: in bocca al lupo a Martina Crv!

Al Gymnastic Hall of Olympic City di Tbilisi in Georgia, prime prove sul palco per Martina CRV, la giovane artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino al Junior Eurovision Song Contest 2025, con il brano “Beyond the Stars”. Le votazioni online apriranno venerdì 12 dicembre alle 21.00 su jesc.tv: dopo aver visto le anteprime, sarà possibile scegliere tre concorrenti preferiti. La finale andrà in onda sabato 13 dicembre alle 17.00 su San Marino RTV – canale 550 –, con il commento di Anna Gaspari e Mirco Zani.

Indicazioni di voto online:

per sostenere Martina CRV durante la finale del Junior Eurovision Song Contest, il pubblico può votare gratuitamente online. Il meccanismo di votazione, che assegna la metà del risultato complessivo del Contest (l'altra metà è decisa da una giuria professionale), è il seguente:

- Apertura del voto: le votazioni si apriranno a partire da venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 sulla piattaforma ufficiale JESC.TV

- Visione e scelta: Su JESC.TV sarà disponibile un'anteprima di tutte le esibizioni. Dopo averle visionate, è possibile esprimere la propria preferenza votando per tre canzoni favorite.

- Voto Internazionale e Nazionale: Un elemento distintivo del JESC è la possibilità di votare per i propri preferiti indipendentemente dalla propria posizione geografica. Inoltre, è permesso votare anche per il proprio Paese nel caso in cui stia partecipando al Contest.

- Le due fasi del voto di sabato:

1. Il voto online verrà temporaneamente chiuso poco prima che lo spettacolo dal vivo di sabato 13 dicembre abbia inizio.

2. Le votazioni riapriranno per circa 15 minuti durante lo show, dopo che tutte le canzoni saranno state eseguite.

I voti raccolti verranno elaborati dal team di voto e convertiti in punti. La canzone con il maggior numero di punti si aggiudicherà la vittoria. La Repubblica di San Marino è lieta di partecipare allo Junior Eurovision Song Contest, soprattutto per l'importante opportunità offerta ai giovani artisti di mostrare il proprio talento su un palcoscenico internazionale.

