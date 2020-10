John Mazza nuovo Local Representative AmCham Italy per la Repubblica di San Marino

AmCham Italy - affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese - annuncia la nomina di John Mazza come Rappresentante Locale, per la Repubblica di San Marino per il biennio 2020-2022. AmCham Italy sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi. Grazie anche alla rete di Rappresentanti Locali nelle principali città italiane, AmCham Italy è in grado di garantire su tutto il territorio nazionale il supporto necessario alle imprese che intendono internazionalizzare, sviluppando la propria attività in un mercato come quello statunitense. Nato a New York, cittadino americano e sammarinese, John Mazza dal 1984 è dottore commercialista e consulente d’impresa con Studio nella Repubblica di San Marino. Nel suo curriculum ruoli apicali nei Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di banche, società finanziarie ed imprese sammarinesi, attività quale advisor di Segreterie di Stato ed Enti pubblici, membro della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e CTU presso il Tribunale Unico di San Marino. Ricopre attualmente anche la carica di Ambasciatore presso la Repubblica del Kazakhstan e presso la Repubblica dell’Azerbaijan. Commentando la sua nomina a Rappresentante Locale AmCham per la Repubblica di San Marino, John Mazza ha dichiarato: “Le relazioni tra San Marino e gli Stati Uniti risalgono al 1861, quando il Presidente Abramo Lincoln accettò di ricevere la cittadinanza onoraria di San Marino, riconoscendone il valore quale antico Stato fondato sui principi repubblicani, portandola ad esempio a fronte del rischio di disgregazione della giovane nazione americana lacerata dalla Guerra di Secessione. Da allora il rapporto bilaterale tra San Marino e gli Stati Uniti si è ulteriormente sviluppato, fino a consolidarsi compiutamente, ed ora si caratterizza per la piena condivisione di valori e per le importanti affinità sociali e culturali, grazie anche alla nutrita comunità di dual citizens RSM-USA, presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico. In questo contesto AmCham rappresenta una grande opportunità, potendo contribuire a sviluppare i rapporti di collaborazione tra i due Stati anche in ambito economico ed imprenditoriale, grazie alla sua comprovata organizzazione, alla professionalità dei suoi dirigenti e collaboratori, ed alla particolare qualità ed estensione del suo network di relazioni. Promuovere sul piano internazionale le relazioni economiche significa creare e diffondere benessere e sviluppo, e nel contempo significa anche favorire conoscenza, condivisione e collaborazione. Tutti insieme possiamo dare un contributo importante per realizzare questi obiettivi a beneficio reciproco delle nostre comunità.”

Cs AmCham Italy

