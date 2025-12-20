TV LIVE ·
20 dic 2025
Julián: dopo la prima proiezione pubblica al festival Luoghi dell'Anima di Santarcangelo, ora in rassegna al Fulgor di Rimini

Il cortometraggio sammarinese Julián, scritto e diretto da Umberto Baldacci, è stato presentato per la prima volta al pubblico domenica 14 dicembre nella cornice del LUOGHI DELL’ANIMA - Italian Film Festival.
La proiezione è avvenuta fuori concorso all’interno della terza edizione di Short Talks, il format ideato e curato da CDL Produzioni dedicato al dialogo con giovani autori e nuove visioni.
L’appuntamento, svoltosi presso il “C’entro Supercinema” di Santarcangelo di Romagna, ha costituito l’evento conclusivo del festival. Ad aprire la serata è stato un incontro speciale con il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Majo.
Inaugurata ufficialmente la fase di distribuzione festivaliera, Julián arriva ora in sala al Cinema Fulgor di Rimini, nell'ambito della rassegna “Cortometraggi al cinema” programmata per martedì 23 dicembre dalle ore 18.30.
Le due proiezioni, inserite in tali contesti di eccellenza nel panorama locale, rappresentano per il film due primi importanti momenti di confronto con il pubblico in attesa delle future partecipazioni a festival di respiro internazionale.
Prodotto interamente in Repubblica con la collaborazione dell’Associazione giovanile YOUth, Julián racconta la storia di un adolescente argentino che, in visita a San Marino, esplora i luoghi in cui ha radici la sua famiglia. Nel corso di questo viaggio, una promessa da mantenere mette alla prova le sue convinzioni e il rapporto con il padre.
La realizzazione del cortometraggio è stata possibile grazie al supporto delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Industria e Artigianato, Turismo. Insieme a loro anche Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero, Associazioni e Comunità di sammarinesi Argentine, Museo dell’Emigrante e Istituti Culturali. Di vitale importanza è stato inoltre il contributo di numerose realtà private, che con fiducia e intraprendenza hanno fornito sostegno finanziario e logistico.

Comunicato stampa

Fun4all
Julián - Produzione
Lorenzo Moraccini
Umberto Baldacci
julianproduzione@gmail.com 


