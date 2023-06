Kairos aps commemora tre ex combattenti

Il presidente della Associazione Kairos aps, Silvio Biondi, alla presenza del Sindaco, delle Autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della provincia di Rimini ha consegnato 5 Medaglie di Benemerenza per le campagne di guerra 1940/43 e 1940/45 Guerra di Liberazione, alla memoria di tre ex combattenti della provincia di Rimini, ai loro famigliari eredi. Al termine della consegna delle citate onorificenze, è stato letto un personale messaggio dell’’Ambasciatore d’Italia ad Asmara (Eritrea), Marco Mancini, di apprezzamento per l’iniziativa e con il quale venivano fornite informazioni al sig. Yorick Pelleregrino, che si era rivolto a Kairos aps per una ricerca di un proprio parente: il Sergente Magg. Motorista Carlo CIPOLLINI, caduto in data 01 marzo 1936 durante la Seconda battaglia del Tembien (27-29 febbraio 1936), nel cielo d'Abissinia, nella regione di Andino. La commemorazione si è svolta nell’ambito della cerimonia con cui l’Istituto del Nastro Azzurro e l'Associazione Faleristica sezioni di Rimini, nell’ambito del progetto “Azzurro 100”, hanno consegnato al Sindaco del Comune di Bellaria, Filippo Giorgetti, con una cerimonia Istituzionale, una targa alla memoria del " Milite Ignoto" a conclusione dell'iniziativa dell’Associazione dei Comuni Italiani (A.N.C.I) rivolta a tutti i comuni d'Italia di concedere la cittadinanza onoraria al " Milite Ignoto".

RICOSTRUZIONE STORICA Il 1º marzo 1936 durante la Seconda battaglia del Tembien (27-29 febbraio 1936), nel cielo d'Abissinia, nella regione di Andino, a bordo di un Caproni Ca.101 contrassegnato dal numero 3 della 15ª Squadriglia, il Tenente Mario Mameli trovò la morte assieme al comandante del 14° Stormo Tenente Colonnello Ermanno Bartolini, al Sergente motorista Carlo Cipollini e al Sergente r.t. Florio a causa di colpi di mitragliatrice, mentre risaliva le pendici del Monte Andino per neutralizzarne un nido. I corpi dell’equipaggio caduto, furono recuperati dai fanti della divisione Sabauda (a seguito dell’abbattimento Cipollini è stato insignito di medaglia d’argento come riportato sul sito del Nastro Azzurro).

c.s. Associazione Kairos aps

