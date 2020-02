“Kampus” la nuova scuola Karis di Riccione

La “Fondazione Karis – scuole pubbliche paritarie” affronta una nuova sfida. Inizia a scrivere un nuovo e importante capitolo del suo cammino educativo e di rinnovamento del mutuo e profondo legame con il territorio in cui è nata e cresciuta. Parte il progetto di recupero e ricostruzione della ex colonia estiva della “Serenella” a Riccione, della sua trasformazione in nuovo polo scolastico, formativo e culturale: il “Kampus”. Una nuova scuola multifunzionale e inclusiva, inserita in un più ampio progetto di rilancio urbano, di superamento delle attuali condizioni di degrado e abbandono, dell’area del Marano. La nuova struttura s’inquadra nella nuova logica di una funzione urbana diversificata, inserita in un contesto ad alto contenuto turistico ricettivo. Lo rivitalizza, aprendolo a un nuovi modi di fruizione e di vita urbana, anche al di fuori della stagione turistica. Obbiettivi centrali nei piani di riqualificazione e rilancio della zona Marano, indicati dall’amministrazione comunale della Perla Verde. Il progetto è stato presentato oggi (21 febbraio) nella sala del Palazzo del Turismo di Riccione, a cui hanno partecipato la presidente della “Fondazione Karis” Lucia Zanotti, il sindaco di Riccione Renata Tosi, l’ingegnere del gruppo “Lombardini22”, Giulio Drudi e la fundraiser, Natascia Astolfi.



