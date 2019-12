Khorakhané: i ringraziamenti dell'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria

L’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE GERONTOLOGIA E GERIATRIA desidera ringraziare per la generosa accoglienza e per la realizzazione di una puntata dedicata alla nostra Associazione del programma la Conduttrice Sara Bucci, la Presidenza RTV, il Consiglio di Amministrazione, i Soci, tutta la Redazione e lo staff. Inoltre in prossimità delle feste Natalizie è felice di Augurare Buone Feste oltre ai Signori già citati anche a: tutti i ricoverati dell’Ospedale di Stato, in particolare ai Reparti Geriatria e Neurologia, con le rispettive Classe Mediche ed infermieristiche. Inoltre un grazie per la sempre disponibilità ed Auguri al nostro: ‐ Presidente Dott. Carlo Renzini, ‐ Vicepresidente Dott. Maurizio Stumpo, ‐ Presidente Onorario Dott. Giancarlo Ghironzi, ed a tutto il Consiglio Direttivo. Ancora, come non citare e fare loro gli Auguri a tutti quegli Enti e quelle persone che ci hanno aiutato in questo anno: SEGRETERIA SANITA’, ISS, LIONS CLUB, CONS, BOCCIODROMO di Borgo M., CENTRO SOCIALE FIORENTINO CAPITANO CASTELLO FIORENTINO, CASALE LA FIORINA, “PROGETTI DEL CUORE”. Il Poeta Dialettale Checco Guidi. I nostri Istruttori Ginnastica, le nostre Psicoterapeute, i nostri Maestri, ecc. TUTTI I NOSTRI SOCI ED ACCOMPAGNATORI.

Infine non possiamo sottacere che le nostre attività vengono realizzate grazie a somme di beneficenza che ci pervengono da Benefattori della Società Civile con un Contributo da parte dell’ISS. Pertanto chi volesse darci una mano può farlo tramite bonifico bancario, c/o B.A.C, Banca Agricola Commerciale Agenzia di Borgo Tavolucci., numero IBAN: SM75Y0303405804000040152113



c.s. Ass. Samm. Gerontologia e Geriatria

