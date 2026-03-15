Kimi Antonelli domina Shanghai, le congratulazioni della Segreteria di Stato per lo Sport

La bandiera a scacchi di Shanghai segna il termine di un’astinenza durata esattamente due decenni per l’automobilismo italiano. Andrea Kimi Antonelli, al volante della sua Mercedes, ha conquistato il Gran Premio di Cina con una prova di forza che resterà scolpita negli annali della Formula 1. A soli diciannove anni e mezzo, il “nostro” pilota ha saputo trasformare la pressione della pole position — la più giovane di sempre nella storia della categoria — in una cavalcata trionfale, precedendo il compagno di scuderia George Russell e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Per la Repubblica di San Marino, il risultato assume una valenza profonda e identitaria. Kimi ha scelto il Titano come propria casa: qui risiede, qui ha conseguito la patente di guida e qui, dallo scorso settembre, ricopre con dedizione il ruolo di ambasciatore dello sport nel mondo. Non è dunque un caso che l'emozione lungo le contrade sammarinesi sia palpabile; la vittoria di oggi è la vittoria di un ragazzo che vive il nostro territorio, portandone i valori sui circuiti più prestigiosi del globo.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha espresso il proprio entusiasmo per l'impresa del giovane pilota: «Vedere Kimi, un giovane che ha scelto San Marino come baricentro della sua vita e della sua crescita professionale, svettare sul gradino più alto del podio in Cina è motivo di un orgoglio immenso. Per noi rappresenta il simbolo di una determinazione che non conosce confini anagrafici. La sua capacità di gestire i momenti critici, come quel bloccaggio nel finale di gara, dimostra una maturità agonistica straordinaria. La vittoria interrompe un silenzio durato vent'anni per l'Italia e lo fa partendo idealmente dalle nostre strade, confermando come San Marino sia terreno fertile per l'eccellenza sportiva internazionale. Fin dal primo istante ho avuto l'impressione di trovarmi di fronte a un talento fuori dal comune, oggi quella sensazione è una certezza assoluta: siamo di fronte a un predestinato. A Kimi – attraverso papà Marco - ho già fatto pervenire i complimenti della Segreteria di Stato per lo Sport».

La gara ha evidenziato una superiorità tecnica e mentale disarmante. Nonostante un sorpasso subito al via da parte di Hamilton, Antonelli ha mantenuto una calma olimpica, riprendendosi la testa della corsa già al secondo giro e gestendo il vantaggio fino al traguardo. Si conclude così l'attesa che durava dal 2006, quando Giancarlo Fisichella s'impose in Malesia. A Kimi va il plauso più sincero delle istituzioni e dei sammarinesi: la sua velocità è certamente una questione di istinto, ma la vittoria — quella vera — è una questione di appartenenza. E oggi, San Marino si sente un po' più veloce di tutti gli altri.

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