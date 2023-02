Kiwanis Club: da San Marino a Sanremo in delegazione

'Non sono solo canzonette'...citando una nota canzone di Edoardo Bennato, si può proprio dire che il Kiwanis club San Marino non ha solo fatto da spettatore al Festival di Sanremo dei record 2023 ma ha portato dove possibile la sua voce. La delegazione composta dal Luogotenente Governatore Kiwanis Divisione XX San Marino Marche Mihaela Anghel, dal Past Luogotenente e Vice Presidente Biancamaria Toccagni, dalla socia Alessandra Mussoni , dalla socia onoraria Rosanna Fabbri e dall'instancabile Liviu Anghel, ha fatto conoscere mission e scopi del proprio sodalizio su tanti tavoli. A cominciare dall’intervista con Simone Zani speaker e critico musicale per Area Sanremo. Kiwanis poi ospite di Vittoriana Abate per il Salotto Sanremo. La delegazione, da Casa Sanremo, ha preso parte al talk show di San Marino Rtv dedicato al Festival della canzone italiana e il suo “dietro le quinte”. Il Luogotenente Mihaela Anghel è stata poi ospite di “Italia in Vetrina” la trasmissione di Veronica Maya, il format di maggior successo del palinsesto televisivo di Casa Sanremo: incentrata sulla promozione dei territori italiani attraverso le interviste alle istituzioni e i cooking-show in diretta dal Roof di Casa Sanremo. Ma il viaggio del Kiwanis Club San Marino non è finito qui. Mihaela Anghel ha portato le finalità del club service a La C 24 News con Linda Suriano, dove anche Biancamaria Toccagni ha intervistato Davide Zini di Radiabo pochi minuti prima della finale di sabato. Clou della settimana il Gran Galà della Stampa del Festival, ideato e organizzato da Ilio Masprone e Renata Rivella dove sono stati premiati, con un guidoncino personalizzato Kiwan is Club San Marino, la cantante Giorgia, Paola Pezzolla Ufficio Stampa Sanremo, Maurizio Salvadori Patron di Trident Music, società di live promoting, Tony Verona, editore discografico, Vincenzo Russolillo ideatore di Casa Sanremo e Pippo Balistreri storico Direttore di Palco del Festival. Sul palco il Luogotenente Governatore Mihaela Anghel assieme al Sindaco di Sanremo Albero hanno consegnato i riconoscimenti. Particolarmente apprezzate le opere di Michele Affidato dedicate ai protagonisti della serata. Il Kiwanis club è stato letteralmente coccolato da due splendidi amici come il noto fotografo Paolo Siccardi al suo trentesimo Festival e dall'autore e regista Tommaso Martinelli, la vera anima di Casa Sanremo. La trasferta è stata impegnativa ma la soddisfazione che molte più persone abbiano conosciuto gli scopi kiwaniani, è stata impagabile.

Cs KIWANIS SAN MARINO