Kiwanis: Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza

Nella giornata in cui a livello mondiale si celebrano i diritti dell'infanzia, 20 novembre, Kiwanis (Divisioni 15 Lombardia Liguria e 20 San Marino Marche) accende i riflettori sui minori e sui soggetti vulnerabili con un evento nella splendida location della Città di San Marino. Durata della conferenza dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Verrà presentato al pubblico l'esito di un lavoro di squadra che ha visto impegnati Magistrati, Funzionari di Polizia, Medici, Avvocati per riuscire a garantire il rispetto dei diritti di chi si trova a vivere situazioni di pericolo e disagio. L'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dalla Segreteria di Stato per Istruzione e Cultura della Rep. di San Marino, dall'Università degli studi dell'Insubria, dagli Ospedali Privati Forli e dalla Sez. di Rimini della ANPS sarà un'imperdibile occasione di approfondimento per quanti, impegnati a prevenire ed arginare la violenza in tutte le sue forme, sono chiamati a contemperare le esigenze della Giustizia con quelle imprescindibili del rispetto dei diritti e delle fragilità di ogni essere umano. L'evento è dedicato a tutti coloro che operano nel campo della giustizia minorile: dagli avvocati, ai magistrati, agli operatori del sociale, alle forze di polizia ed agli studenti che desiderano approfondire la materia. Per il Kiwanis saranno presenti il Luogotenente Giuseppe Bertini e la padrona di casa, Luogotenente Biancamaria Toccagni insieme alla Presidente del Club di San Marino che ospita l'evento, Mihaela Anghel. È prevista anche la presenza dell'Immediato Past Governatore del Distretto Italia - San Marino, Avv. Maura Magni tra i relatori della mattinata. La Repubblica di San Marino sarà istituzionalmente rappresentata dal Direttore affari giuridici - Dipartimento Affari Esteri, Dott.ssa Maria Alessandra Albertini. I contributi della giornata di studio saranno a cura di professionisti che quotidianamente sono impegnati in prima linea a prevenire e contrastare i reati in danno dei soggetti vulnerabili, in particolare bambini, donne e anziani. Sarà quindi presentato e messo a disposizione il testo frutto di questo prezioso lavoro e come sempre, quando si tratta di Kiwanis, il ricavato verrà messo a disposizione dei progetti di service correlati a questo tema. l'autrice del testo, Silvia Nanni: giurista abilitata alla professione forense, ispettore della Polizia di Stato, già alla sezione omicidi della squadra mobile ed attualmente referente dell'Ufficio per il contrasto alla violenza per conto dell'autorità giudiziaria, collaboratrice della Direzione Generale Studenti, Inclusione e Partecipazione del Ministero dell'Istruzione in materia di Bullismo, CyberBullismo e disagio giovanile. L'iniziativa è stata accolta con grande interesse dal Luogotenente del Divisione XX San Marino-Marche, Biancamaria Toccagni, in rappresentanza anche del Governatore, Angela Catalano, impegnata alla riunione europea a Gent, e dal Presidente del Kiwanis Club San Marino, Mihaela Anghel, e da tutti i soci del sodalizio. Il Kiwanis club San Marino si sente in dovere di ringraziare per il patrocinio al Convegno il Segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi, e il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Un ringraziamento doveroso va alla Dottoressa Maria Alessandra Albertini, Direttore agli Affari Giuridici del Dipartimento degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino , presente in rappresentanza del Segretario Beccari, che tanto si è adoperata per coinvolgere le Segreterie e le autorità competenti sammarinesi.

Cs Kiwanis San Marino

