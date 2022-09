Kiwanis San Marino in udienza da Papa Francesco

Il 28 settembre 2022 rimarrà una data memorabile negli annali del Kiwanis Club San Marino! Una delegazione del club ha avuto l'onore di partecipare alla tradizionale Udienza Generale del Papa del mercoledì a pochissimi passi da Sua Santità. Già dal primo mattino l'emozione della Presidente Mihaela Anghel, della Luogotenente Biancamaria Toccagni della Presidente Eletta Julija Mihailenko, accompagnate dalle famiglie con i rispettivi consorti Liviu Anghel, Andrea Della Balda, il giovanissimo Dominic Della Balda e dal socio Andrei Anghel, era palpabile. Giunti all'ingresso del Perugino alle Mura Vaticane sono stati accolti e accompagnati verso Piazza San Pietro da un alto funzionario degli uffici vaticani che li ha condotti ai loro posti riservati vicinissimi alla postazione di Sua Santità Papa Francesco. Dopo le preghiere e letture in varie lingue, il Papa ha impartito la Benedizione Apostolica a tutti i presenti da estendere alle famiglie e soprattutto ai bambini e agli anziani sofferenti. A conclusione dell'udienza, il Santo Padre ha ricevuto il "baciamano" da parte dei responsabili di numerose associazioni presenti e per il Kiwanis è toccato alla commossa Presidente Mihaela Anghel portare il saluto del Club del Titano implorando la Benedizione per ognuno dei soci dell'intero sodalizio, delle loro famiglie e della bandiera simbolo del club. Momenti di profonda commozione hanno pervaso i presenti che non potranno mai più dimenticare il privilegio ricevuto.

