Kiwanis San Marino: successo per la serata "In difesa degli indifesi".

'In Difesa degli Indifesi' è questo il motto che ha caratterizzato il prestigioso evento della Divisione XX San Marino-Marche, fortemente voluto dalla Luogotenente Mihaela Anghel, al Grand Hotel Des Bains di Riccione, sabato 25 marzo scorso. Alla serata erano presenti il Governatore del Distretto Italia-San Marino Salvatore Chianello, il Luogotenente Designato Renato Galeotti, la Presidente del KC San Marino Julija Mihailenko e il Past Luogotenente Biancamaria Toccagni, Cerimoniere che ha condotto la serata, il Presidente del Kc Modena Vincenzo De Ruvo e una nutrita presenza dei Club di Macerata, Fermo e Ancona Nord. Dalla Romania sono anche giunte il Governatore Loredana Voinea e il Segretario Distrettuale la Professoressa Florina Vasilescu. Onorati dalla presenza dei soci onorari i Conti Pierfelice degli Uberti e la Contessa Loredana Pinotti sempre vicini al Club. Ospite d'Onore della serata il noto Giornalista Giuseppe Di Tommaso, inviato speciale de La Vita in Diretta. La festa è stata allietata dalle voci e dalla musica del Tenore Alin Stoica e soprano Valeria Meo, riscuotendo tanto apprezzamento da parte del pubblico presente assieme alla cantante pop Enrica Cellarosi. Con il pianoforte presente nella nostra serata al Grand Hotel Des Bains, il M° Antonio D'Abramo. A sostenere la nobile causa dedicata alla costruzione di aule scolastiche in Costa d'Avorio personalità come Daniela Ropolo, Head of Sustainable Initiatives per il Gruppo CNH Industrial. Un momento di emozione con l'ingresso in qualità di nuovo Socio del dottor Guido Mattioni e il conferimento di Socio Onorario a Liviu Anghel. Gli amici presenti hanno contribuito con tanta generosità al successo della lotteria dedicata al progetto Costa d'Avorio. Grazie agli sponsor: Rosanna Fabbri, Aquamarina di Arianna Bellese, Estetique Michelle di Mihaela e Liviu Anghel, Anghel Beauty di Andrei Anghel, Hennin di Anna Silvestri, Aestetic Project, al Direttore del giornale Montecarlo Times il Cavaliere Ilio Masprone, Antica Bifora di Paola Barbara Gozzi, Salute OK di dottor Dario Apuzzo, Aperouge di Irina Biss e Samir Mastaki, Vladana Vujosevic, Micaela Magiera, Villa Ca' Viola di Marco de Luigi, Interperformance di Annamaria Capicchioni e il Grand Hotel Des Bains.

