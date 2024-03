Kobra a San Marino: mostra e docu-film per celebrare i 40 anni di Relazioni Ufficiali con il Brasile

La mostra delle opere dell’artista brasiliano inaugura il 28 marzo, lo stesso giorno al Concordia la proiezione del docufilm sulla sua storia. Il primo degli eventi organizzati dalla Repubblica di San Marino per il 40° anniversario delle Relazioni Ufficiali con il Brasile è la mostra dell’artista brasiliano Kobra che dal 28 marzo al 3 settembre esporrà le sue opere presso la sala esposizioni al piano terra della sede della Segreteria di Stato per il Turismo (Contrada Omagnano, 20). L’artista brasiliano, già autore del murale sulla storia della Repubblica di San Marino commissionato da SIT spa sulla sede della propria azienda divenuto anche francobollo, è a San Marino e presso la sede della mostra incontrerà i visitatori e realizzerà un’opera celebrativa da lasciare in dono alla Repubblica. Il 28 marzo alle 18.30 il taglio del nastro dell’esposizione, lo stesso giorno, alle 21 la proiezione del docufilm “Kobra – Self Portrait” al Cinema Concordia (Borgo Maggiore) alla presenza dell’artista.

