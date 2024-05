Kobra celebra i 40 anni di relazioni ufficiali fra San Marino e Brasile

Lo street artist brasiliano Kobra ha realizzato uno dei suoi più grandi murales nella Repubblica di San Marino nel 2022 ed è tornato sul Titano, nell’ambito delle iniziative patrocinate dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Turismo e per la Cultura lo scorso 28 marzo, per le celebrazioni dei 40 anni di relazioni ufficiali fra Repubblica di San Marino e Brasile e per inaugurare una mostra di sue realizzazioni e l’opera “Relations of Peace” che mostra due mani, che rappresentano i due Paesi, dalle quali partono colombe portatrici di pace. Il meraviglioso dipinto è stato donato alla Repubblica di San Marino ed è stato riprodotto sul francobollo che verrà emesso il 15 giugno 2024. Un mix di colori, cultura, impegno e arte per connettere e promuovere la consolidata armonia tra gli stati: la condivisione di un messaggio di pace che il Titano da sempre cerca di trasmettere nel mondo. E’ la seconda opera di Kobra che viene riportata su un francobollo di Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica. Il francobollo da 2,45 euro riporta anche il valore “2,45”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “40° anniversario relazioni ufficiali San Marino-Brasile”, la scritta “Relations of Peace”, il nome dell’artista e l’anno 2024. Sulla bandella a sinistra del foglio il titolo “40° anniversario relazioni ufficiali San Marino-Brasile” e un testo sull’iniziativa.

Data di emissione: 15 giugno 2024 Valori: 1 valore da euro 2,45. Minifoglio da 4 francobolli con bandella a sinistra Tiratura: 20.000 francobolli Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 14 x 13 ¾ Formato francobolli: 33 x 45 mm.

cs Poste San Marino