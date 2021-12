Korekanè: domenica la lettura scenica de "La magia del Natale" di Rodari

Sarà “La magia del Natale” di Gianni Rodari ad animare domenica 19 dicembre alle 16.00 la lettura scenica a cura di Alberto Guiducci, Chiara Cicognani, Gennaro Ascione e Monica Vandi. In occasione del secondo appuntamento con le domeniche del te per i soci che si svolgono all'Area K (Via Popilia, 45b - Rimini), Korekané oltre a mettere in scena questa lettura scenica desidera festeggiare e brindare al Natale e all'anno nuovo imminente. e.motivi, al via il nuovo percorso di teatro espressivo a cura di Korekanè Al via dal 10 gennaio il nuovo percorso di teatro espressivo “e.motivi” a cura di Korekanè. Condotto dall’attrice Chiara Cicognani e dalla psicologa Valeria Galoppa questo percorso si concentra sia sulla dimensione teatrale che sulla valenza emotiva e psicologica che questa esperienza ha di per sé. “Nella zona di Rimini siamo stati i primi a sperimentare questo tipo di corso che mette insieme il teatro e la psicologia alla ricerca del benessere psico-fisico, offrendo la possibilità ai partecipanti, attraverso l’esperienza di gruppo, di esprimere il pensiero, l’emozione e tutta la creatività di cui siamo portatori inconsapevoli. – spiega Chiara Cicognani - Gli esercizi teatrali proposti fanno mettere in gioco e permettono ai partecipanti di apprendere le indicazioni che servono per praticare il teatro anche in futuro se si vorrà. Le attività proposte oltre a stimolare un'esplorazione individuale si arricchiscono dell'apporto del gruppo che, diventa anch'esso strumento di crescita”. Il corso che per i primi 8 iscritti ha un costo promozionale (200 euro invece che 250) prevede 10 incontri e partirà il 10 gennaio. “Abbiamo raccolto da chi ha partecipato commenti e motivazioni per suggerirlo a chi conoscono – racconta Valeria Galoppa - e sono emerse queste motivazioni per partecipare: conoscere gente nuova e stabilire nuove relazioni, fare un corso di teatro senza spettacolo finale, mettersi in gioco senza paura, vincere la timidezza, imparare a esprimere le proprie emozioni, cercare nuovi stimoli per arricchire la propria quotidianità, gestire la propria emotività e non il contrario e fare un percorso di gruppo”.

