L’8 febbraio ricorre il Safer Internet Day 2022, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole di Internet.

Il secondo martedì di febbraio di ogni anno, si celebra in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day, ovvero la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita dalla Commissione europea nel 2004. Tale ricorrenza è finalizzata a sensibilizzare gli adolescenti sull’uso consapevole di Internet e dei social network e per riflettere sui pericoli online che minacciano i ragazzi. In questo periodo di pandemia, il Safer Internet Day, assume una valenza ancor più significativa: l’emergenza sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti e, in particolare, sul loro approccio al mondo virtuale e al digitale. Di positivo c’è che in questi mesi, attraverso la rete e la condivisione dei contenuti, è cresciuto l’impegno sociale di studentesse e studenti nei confronti di temi rilevanti come, ad esempio, il Climate Change. Viceversa, il maggior tempo speso online ha portato i ragazzi ad una maggiore esposizione ai rischi della rete, e fra questi, al cyberbullismo. La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, con delega anche alle Politiche giovanili, in linea con lo spirito del Safer Internet Day, promuoverà nel corso dell’anno un ciclo di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità ed i rischi della rete, con interventi e attività che vedranno come protagonisti soprattutto i giovani, il mondo della scuola e l’Università degli Studi. E’ necessario trovare risposte concrete affinché i rischi che il mondo digitale presenta oggi possano essere prevenuti e possano essere invece potenziate le opportunità che le nuove tecnologie offrono alle future generazioni.

