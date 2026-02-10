L'8 marzo termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi comunica che l’8 marzo prossimo è il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi. Questa edizione del Premio, dal titolo “DONNE CHE CAMBIANO IL MONDO”, in omaggio al 70° dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (1955-2025), è indirizzata a richiamare l’attenzione sul valore civile, sociale e umano della cura e dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria per tutti, dell’assistenza umanitaria e della ricerca scientifica in campo medico attraverso la figura di donne che si siano distinte in questi ambiti per abnegazione, competenza e capacità innovativa, così come indicato all’art. 4 del Regolamento. Si rammenta che il Regolamento del Premio è scaricabile dal sito dell’Associazione Emma Rossi www.associazioneemmarossi.org Possono presentare candidature tutti i soggetti indicati all’art. 6 del Regolamento, tra cui le Giunte di Castello, le associazioni e soprattutto i cittadini della Repubblica, cui l’Associazione rivolge un particolare invito a partecipare proponendo la loro candidata al Premio, che - lo ricordiamo – è di 5.000 euro e andrà alla vincitrice. La Giuria – come è già stato reso noto – è composta dalla prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, che la presiede e dalla dott.ssa Bianca Caruso di Rimini, dalla dott.ssa Anna Castellucci di Bologna e dalla dott.ssa Maria Luana Stacchini di San Marino. Il Premio Internazionale Emma Rossi ha il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

