L'8 marzo termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi

L'8 marzo termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi.

L’Associazione Emma Rossi comunica che l’8 marzo prossimo è il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi. Questa edizione del Premio, dal titolo “DONNE CHE CAMBIANO IL MONDO”, in omaggio al 70° dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (1955-2025), è indirizzata a richiamare l’attenzione sul valore civile, sociale e umano della cura e dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria per tutti, dell’assistenza umanitaria e della ricerca scientifica in campo medico attraverso la figura di donne che si siano distinte in questi ambiti per abnegazione, competenza e capacità innovativa, così come indicato all’art. 4 del Regolamento. Si rammenta che il Regolamento del Premio è scaricabile dal sito dell’Associazione Emma Rossi www.associazioneemmarossi.org Possono presentare candidature tutti i soggetti indicati all’art. 6 del Regolamento, tra cui le Giunte di Castello, le associazioni e soprattutto i cittadini della Repubblica, cui l’Associazione rivolge un particolare invito a partecipare proponendo la loro candidata al Premio, che - lo ricordiamo – è di 5.000 euro e andrà alla vincitrice. La Giuria – come è già stato reso noto – è composta dalla prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, che la presiede e dalla dott.ssa Bianca Caruso di Rimini, dalla dott.ssa Anna Castellucci di Bologna e dalla dott.ssa Maria Luana Stacchini di San Marino. Il Premio Internazionale Emma Rossi ha il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

C.s. - Associazione Emma Rossi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: