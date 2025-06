"L’A.F.I.S. incontra il Comites"

Nella mattinata di ieri una delegazione di A.F.I.S. (Associazione Frontalieri Italia-San Marino) composta dal Presidente Massimo Ceccaroli e dai Membri del Consiglio Direttivo Stefano Bascucci ed Arnaldo Beltrami è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere i frontalieri il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ed il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi presenti in sede con un nutrito gruppo di concittadini. Al centro del confronto la questione della doppia imposizione fiscale sulle pensioni degli ex frontalieri, i quali purtroppo si trovano a dover pagare imposte sia in Italia che a San Marino, nonostante una Convenzione sottoscritta nel 2014 preveda il divieto delle doppie imposizioni. Durante l’incontro gli esponenti delle due associazioni hanno manifestato forti preoccupazioni per il mancato riconoscimento dei congedi parentali per i frontalieri che assistono familiari disabili, una lacuna che necessita quanto prima di interventi normativi e per la questione della franchigia fiscale, la quale nonostante il recente innalzamento, ancora non è sufficiente a garantire una tassazione equa. Il Presidente dell’Associazione Frontalieri Italia-San Marino Massimo Ceccaroli ha ringraziato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ed il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi per la calorosa accoglienza ed ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, definito molto positivo e proficuo, in quanto testimonia il desiderio dell’Associazione Frontalieri Italia-San Marino di aprire un dialogo costruttivo e cooperare con le associazioni e le istituzioni italiane e sammarinesi nell’interesse dei lavoratori e dei pensionati frontalieri. Anche il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha sottolineato l’importanza del dialogo con le associazioni e le istituzioni italiane e sammarinesi, evidenziando altresì che l’incontro con i frontalieri traccia un percorso iniziato quando ancora la neonata A.F.I.S. era in fase embrionale e suggella una stretta collaborazione tra le due associazioni avente lo scopo di affrontare insieme sfide complesse e percorsi travagliati. Le due delegazioni si incontreranno nuovamente le prossime settimane per organizzare iniziative riguardanti le tematiche affrontate durante l’incontro.

Cs. Comites San Marino - A.F.I.S.