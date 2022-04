L’AASLP al lavoro per ripristinare il trenino biancazzurro

Uno studio di fattibilità valuterà la riapertura della tratta Borgo-Città. L’elettromotrice della Galleria Montale pronta a partire, già formati i macchinisti per i primi tour esperienziali per turisti L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sta proseguendo il lavoro per la riqualificazione e il ripristino della tratta dell’antico trenino biancazzurro che da Borgo Maggiore (Parcheggio Baldasserona) prosegue fino Città (Piazzale della Stazione). Per la redazione del progetto preliminare per la riqualificazione e il recupero della tratta riconosciuta dal Congresso di Stato (delibera 42 dell’11 gennaio 2021) come infrastruttura strategica, è stato conferito un incarico professionale all’Ingegner Paolo Vergaglia che dovrà predisporre il progetto preliminare tecnico ed economico (PFTE) ed effettuare le adeguate indagini e gli studi utili a verificare, in rapporto fra costi necessari e benefici attesi per la collettività, la fattibilità del ripristino della ferrovia elettrica storica Rimini–San Marino limitatamente alla tratta finale Borgo Maggiore–Città. Sempre nell’ottica della valorizzazione dell’antico trenino è in fase di completamento la certificazione definitiva dell’elettromotrice attualmente posizionata all’interno della Galleria Montale, l’AASLP sta lavorando con l’obiettivo di attivarla in occasione dell'adunata alpini per consentire il trasporto di passeggeri lungo un percorso storico/emozionale che consenta a visitatori e turisti un’esperienza unica. Per la guida della elettromotrice saranno abilitati due macchinisti dell'AASLP.

Cs AASLP