L’AASLP dà il benvenuto al Tour de France.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici dà il benvenuto al Tour de France e per l’occasione numerosi interventi di riqualificazione sono stati posti in essere per garantire la sicurezza stradale attraverso la manutenzione delle pavimentazioni stradali della Repubblica di San Marino e per accogliere la carovana del Tour con decorazioni, fiori ed allestimenti a tema, lungo tutto il tragitto. Alla rotatoria dei Tavolucci, due bandiere, sammarinese e francese, realizzate con la piantumazione di un assortimento di Petunie, Surfinee e Potunie, a sottolineare l’amicizia e la collaborazione in essere tra i due Stati. Chiesanuova potrà dare il benvenuto a tutti i ciclisti che partecipano alla competizione sotto il portale di Stato, installato al confine, che dopo tanti anni è finalmente ritornato al suo antico splendore. Il manufatto d'acciaio è costituito principalmente da un elemento orizzontale a bandiera sorretto da cavi e pali situati ai margini della sede stradale. L'elemento a bandiera, di maggior pregio, riporta lo stemma della Repubblica e la frase celebrativa delle sue tradizioni di libertà, pace, neutralità ed ospitalità: "benvenuti nell'antica terra della libertà". Dalla sua installazione, la struttura originale, realizzata interamente di acciaio al carbonio, presentava un notevole degrado dovuto al processo di ossidazione ambientale tanto che, assieme alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti, si è optato per il suo integrale rifacimento con materiali e tecnologie che garantiscano all'opera una notevole durabilità. Questa condizione risulta essenziale anche per la particolare collocazione del portale, che sovrasta una via pubblica percorsa ogni giorno da molti veicoli. La ricostruzione dell'elemento a bandiera è stata fatta fedelmente all'originale a seguito di un rilievo di dettaglio e della riproduzione degli elementi – lettere e stemma – con lamiera di acciaio inossidabile intagliata con tecnologia laser. Il nuovo stemma è stato dipinto dalle operatrici del Centro Restauro degli Istituti Culturali con la proficua collaborazione della ditta ColSam-Colorificio Sammarinese che ha offerto la consulenza del proprio laboratorio di ricerca per l'individuazione dei prodotti più adeguati e per la fornitura degli stessi. Il vecchio stemma, realizzato con lamierino d'acciaio al carbonio 8⁄10 mm saldato alla rete d'acciaio, essendo la parte più pregevole del portale originale, è stato smontato e consegnato, a seguito del restauro, alla Giunta di Castello di Chiesanuova per la sua conservazione. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Siamo orgogliosi di aver collaborato con tutte le strutture ed Uffici della Pubblica Amministrazione al fine di presentare al meglio la Repubblica di San Marino al mondo intero. Diamo così il nostro migliore e più caloroso benvenuto al Tour de France.”.

