L'accettazione di American Express sarà disponibile nella Repubblica di San Marino attraverso Klirway

L'accettazione di American Express sarà disponibile nella Repubblica di San Marino attraverso Klirway.

Klirway S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica della Repubblica di San Marino, annuncia oggi che le carte American Express, incluse le carte Consumer, Business e Corporate, saranno accettate presso gli esercenti sammarinesi appartenenti al network Klirway, a partire dal 17 agosto.

L'accordo con Klirway S.p.A., partner acquirer di American Express nella Repubblica di San Marino, rafforza ulteriormente il Network American Express e il modo in cui American Express supporta esercenti e Titolari di Carta in tutto il mondo. A livello globale, oltre 170 milioni di punti vendita accettano già i pagamenti American Express¹.

La Repubblica di San Marino ha accolto oltre 2,1 milioni di visitatori nel 2025², confermando la propria attrattività come destinazione turistica internazionale. Questo lancio rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del panorama dei pagamenti a San Marino, ampliando le opportunità a disposizione degli esercenti locali per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Nuove opportunità e vantaggi per gli esercenti

Gli esercenti convenzionati con Klirway potranno attrarre una nuova clientela composta dai Titolari di Carta American Express, noti per la loro elevata capacità di spesa e provenienti dall'Europa e da tutto il mondo. Inoltre, potranno gestire, monitorare e riconciliare tutte le transazioni attraverso un'unica piattaforma, 301pay, la piattaforma di pagamento sviluppata da Klirway.

Maggiore flessibilità di pagamento per i Titolari di Carta American Express

I Titolari di Carta American Express avranno una maggiore libertà di scelta nei pagamenti e potranno utilizzare il proprio metodo di pagamento preferito per acquistare beni e servizi presso gli esercenti della Repubblica di San Marino.

Prima del 17 agosto, gli esercenti della Repubblica di San Marino appartenenti al network Klirway S.p.A. interessati ad attivare l'accettazione di American Express possono contattare direttamente i propri referenti presso Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Federico Zambelli Hosmer, Consigliere Delegato di Klirway S.p.A., ha dichiarato:

"L'integrazione di American Express rappresenta un importante traguardo nella strategia di Klirway volta a rafforzare l'infrastruttura dei pagamenti a disposizione degli esercenti della Repubblica di San Marino. Ampliando le possibilità di accettazione e collegando le imprese locali a uno dei principali circuiti di pagamento a livello mondiale, consentiamo agli esercenti di servire al meglio la clientela internazionale offrendo un'esperienza di pagamento semplice ed efficiente. Questa iniziativa conferma il nostro impegno nel sostenere la competitività, la trasformazione digitale e l'internazionalizzazione dell'ecosistema commerciale sammarinese."

Sonia Devani, Vice President e General Manager di Global Network Services EMEA di American Express, ha dichiarato:

"Siamo orgogliosi di ampliare la presenza del Network American Express dando il benvenuto alla Repubblica di San Marino. Grazie a questo nuovo accordo, gli esercenti convenzionati con Klirway avranno l'opportunità di entrare in contatto con i Titolari di Carta American Express, offrendo al contempo una maggiore scelta e comodità ai nostri clienti provenienti dall'Europa e dal resto del mondo."



Note

1. Stima delle Locations in Force (LIF) aggiornata a dicembre 2025, che comprende circa 39 milioni di esercenti in Cina (inclusi quelli che accettano American Express tramite wallet digitali). Le LIF rappresentano i punti vendita acquisiti direttamente da American Express o tramite partner presso i quali è possibile accettare Carte American Express. Le stime includono dati forniti da terze parti e comprendono anche gli esercenti che accettano American Express attraverso payment facilitator e wallet digitali.

2. Fonte: Visit San Marino, "Risultati del Turismo 2025", febbraio 2026, sulla base dei dati dell'Ufficio di Statistica della Repubblica di San Marino. https://www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/en/visitnews/20260203_Affluenze_2025_Eventi_2026.html



Comunicato stampa

Klirway S.p.A.



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