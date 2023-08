“L’acqua del Pianello” da oggi è in linea il nuovo podcast di RETE

C’era una volta “Tre minuti con RETE”, lo strumento con cui il Movimento aveva inaugurato un nuovo canale comunicativo, tra l’altro con grande successo. Oggi, RETE evolve quel format inaugurando il suo canale podcast. Questo per condividere i contenuti della sua iniziativa politica allargandone la fruibilità attraverso nuovi mezzi di informazione. Il titolo scelto per il podcast di RETE è: “L’acqua del Pianello” richiamando un antico detto sammarinese proprio per significare che i temi trattati saranno prevalentemente sammarinesi, cominciando da quelli politici, ma senza preclusione per altri argomenti. Il taglio semiserio è stato scelto per rendere più comprensibili anche gli argomenti più complicati, spesso non accessibili a molte persone. Il podcast è già accessibile su Apple Podcasts e Spotify, oltre che sulle altre piattaforme di streaming. STAY TUNED!

cs Movimento RETE