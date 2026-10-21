“L’acqua vale più del petrolio”: incontro pubblico al Comites

“L’acqua vale più del petrolio” è il titolo dell’incontro pubblico svoltosi sabato 17 ottobre presso la sede del Comites San Marino sita in Via Maestri Comacini a San Marino Città. A trattare il tema sono intervenuti Francesca Barbarancia, referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale San Marino 2268, Simone Mazzi, consigliere comunale di Montefiore Conca, consigliere dell'Unione della Valconca e referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Rimini 1596, Mario Garattoni, già consigliere comunale di Morciano di Romagna e membro del Comitato Costituente Futuro Nazionale Rimini 1596, Cristina Vescovi, responsabile del tesseramento di Futuro Nazionale in Umbria e Gabriele Geminiani, Green Project Manager ed ideatore del San Marino e Montefeltro Green Festival, i quali hanno dialogato con il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. Presenti all’incontro anche la sostenitrice del Comites San Marino Ksenia Iakovleva, Gretel Modorati referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Riccione Porto 1582 unitamente ad un nutrito pubblico L’evento, nato da un’idea dell’ex Consigliere Comunale Mario Garattoni, il quale fu il primo negli anni ‘90 ad usare l’espressione “l'acqua vale più del petrolio", preconizzando per la Romagna un governo integrale delle acque che sfruttasse le potenzialità dei fiumi Marecchia e Conca, ha posto in evidenza come la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la necessità di realizzare infrastrutture adeguate debbano rappresentare le priorità dell’agenda politica di ogni partito. Per gli esponenti di Futuro Nazionale, la riflessione sulla questione idrica si inserisce in una prospettiva politica più ampia, che pone al centro la difesa degli interessi nazionali, la valorizzazione delle risorse strategiche, l'innovazione tecnologica e la capacità delle istituzioni di garantire servizi essenziali ai cittadini. Mentre Gabriele Geminiani nel suo intervento ha sottolineato: “il progetto che porto avanti è un progetto trasversale alla politica che nasce come catalizzatore di dialogo fra i protagonisti della transizione ecologica, talora di segno politico opposto. Per cui le relazioni per me sono importanti e non mi sento né etichettabile, né strumentalizzato. Io finora ho potuto esprimere la mia visione e la mia esperienza quasi decennale sui temi della sostenibilità con aderenza al territorio del Montefeltro”. In conclusione di incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha lasciato ai presenti un messaggio chiaro: “l’aumento della popolazione, i cambiamenti climatici rendono la tutela dell’acqua e l’accesso a questa risorsa obiettivi primari, come indicato nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Purtroppo gli squilibri tra la scarsa disponibilità di acqua in alcuni Paesi e l’eccessivo consumo in altri non facilitano il raggiungimento di questi traguardi”.

C.s. - Comites San Marino







