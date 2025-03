L’addio spettacolare all’inverno della Fugaracia di Riccione Ieri sera, martedì 18 marzo, tantissima gente di ogni età ha partecipato alla grande festa dei fuochi di San Giuseppe sulla spiaggia davanti a piazzale San Martino

Nonostante il freddo pungente, la Fugaracia di ieri sera, martedì 18 marzo, ha richiamato un pubblico numeroso, desideroso di salutare l’inverno e accogliere la primavera in un’atmosfera di festa e tradizione. Sulla spiaggia di piazzale San Martino, tantissime persone di tutte le età si sono riunite attorno al falò, accompagnandolo nella sua ascesa fino a trasformarsi in un grande focone, simbolo di rinascita e buon auspicio per la nuova stagione. Il rumore del mare e la costa illuminata dai fuochi di San Giuseppe accesi nei comuni limitrofi hanno regalato una scenografia suggestiva e indimenticabile. Sul grande schermo del karaoke sono passati i versi delle canzoni più amate che hanno dato vita a un grande coro collettivo: da “Romagna mia” a “Sotto il sole di Riccione”, fino alle hit di Sanremo, tutte le generazioni si sono unite in un’unica grande voce sotto le stelle. Le performance di danza hanno reso l’atmosfera ancora più festosa e speciale. A presentare la serata è stata Letizia Petris, nota fotografa riccionese e concorrente del Grande Fratello Vip 2023, che ha ricordato il valore simbolico del fuoco come elemento di purificazione e rinascita. Dopo essersi presentata al pubblico, la Petris ha dialogato con la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi, i quali hanno sottolineato l’importanza della Fugaracia come evento radicato nella tradizione locale e momento di forte legame con il territorio. Un appuntamento che apre ufficialmente il lungo calendario degli eventi, presentato ieri mattina al Palazzo del Turismo, e che scandisce i momenti più belli per chi sceglie Riccione come destinazione turistica o per il tempo libero. Presenti anche gli altri membri della Giunta comunale e Giorgia Berlini, presidente dell’Associazione Riccione Abissinia. La Fugaracia è stata organizzata dal Comune di Riccione insieme a Geat, Associazione Riccione Abissinia, Cuore 21, Cooperativa Bagnini di Riccione e Mammamia Riccione.

c.s. Comune di Riccione

