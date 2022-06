L'Aeroclub di San Marino al Rimini Air Show

Le Frecce Tricolori, oggi tornano sui cieli di Rimini, il cielo si tinge di verde, bianco e rosso per il grande spettacolo Rimini Air Show, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna a sorvolare sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie che hanno tenuto incollati i tanti spettatori che affollano il litorale. Le Frecce uniscono, perché simboleggiano l'amore per la patria, il senso di condivisione, di appartenenza e la fierezza di essere tutti stretti nell'abbraccio di quel verde, bianco e rosso che da 60 anni vola sopra le nostre teste riempiendoci il cuore d'orgoglio. In questa meravigliosa giornata è presente anche l'Aeroclub di San Marino con un suo gazebo dedicato. Noi Sammarinesi e appassionati del volo, siamo abituati a trovarci tra coloro che "emozioniamo dal cielo" ; ma per noi è anche motivo di orgoglio, sentire la gente vicina, così come lo è poter rappresentare il nostro Paese e tutto il suo valore.

Comunicato stampa

Aeroclub San Marino