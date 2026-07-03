L’aeroporto di Forlì ottiene la certificazione EASA 139, il più importante riconoscimento previsto dalla normativa dell’Unione europea

F.A. S.r.l. comunica che l’aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” ha ricevuto oggi la Certificazione Europea EASA 139. Il raggiungimento di questo traguardo pone lo scalo nelle condizioni di poter implementare il livello della qualità operativa e porre le basi, quale diretta conseguenza, per il suo futuro sviluppo. La consegna ufficiale della Certificazione è prevista per venerdì 3 luglio alla presenza dei vertici ENAC, della società di gestione e delle istituzioni locali. L’EASA 139 è il più importante riconoscimento previsto dalla normativa dell’Unione Europea finalizzato alla gestione delle infrastrutture aeroportuali. Attesta, infatti la piena conformità dello scalo ai più elevati standard europei in materia di operatività, organizzazione, logistica, procedure. Più nello specifico, per l’ottenimento del risultato di cui sopra, F.A. S.r.l. ha predisposto tutta la documentazione necessaria all’attività quotidiana dello scalo. Il conseguimento della certificazione rappresenta il frutto di un intenso lavoro di squadra a cominciare dai continui e costanti investimenti dei soci, Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini. E ciò unitamente a tutto il personale aeroportuale, chiamato negli ultimi mesi ad affrontare un percorso complesso di adeguamento documentale, organizzativo e operativo. Un impegno che testimonia la professionalità e la competenza delle persone che ogni giorno lavorano nello scalo forlivese. La Certificazione EASA 139 non costituisce soltanto un adempimento normativo, bensì rappresenta un elemento strategico per l’aeroporto “Ridolfi”. Rafforza, infatti, la credibilità dello scalo nei confronti delle compagnie aeree, degli operatori del settore e delle istituzioni, consolidandone il posizionamento all’interno del sistema aeroportuale regionale, nazionale ed europeo.

Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì

“Con questa certificazione – dichiara il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini – il nostro aeroporto si conferma un’infrastruttura strategica per Forlì e la Romagna. Sempre di più, grazie a importanti investimenti e alla forte credibilità dei gestori, il Ridolfi rappresenta un punto di riferimento per le grandi compagnie aeree che credono nelle potenzialità e nella crescita degli scali minori. L’EASA 139 non è solo un atto formale rilasciato da ENAC che proietta a pieno titolo il nostro aeroporto tra quelli che rispondono agli elevati standard qualitativi e di sicurezza dell’Unione Europea. È, soprattutto, la conferma da parte della massima autorità per l’aviazione civile che lo scalo forlivese, grazie agli sforzi di F.A. S.r.l. e a quelli di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano in via Seganti, ha tutte le carte in regola per giocarsi, alla pari con Rimini, Bologna e Parma lo sviluppo del futuro sistema aeroportuale emiliano-romagnolo”.

Giuseppe Silvestrini, Presidente F.A.

“Questo importante traguardo - dice il Presidente di F.A. S.r.l., Giuseppe Silvestrini - conferma la volontà dell’aeroporto di Forlì d’investire costantemente nella qualità dei servizî, nella sicurezza delle operazioni, nell’innovazione, creando le condizioni per sostenere al meglio la crescita del traffico aereo e dell’intero territorio emiliano-romagnolo. L’aeroporto di Forlì ora guarda ai prossimi obiettivi con la consapevolezza che qualità, sicurezza e competenza costituiscono i pilastri fondamentali per un’attività duratura e sostenibile”.

Alexander D’Orsogna, Direttore Generale ENAC

“Ufficializziamo oggi, con l’aeroporto di Forlì, il completamento del percorso di certificazione di tutti gli aeroporti dell’Emilia Romagna ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014. Un traguardo che attesta la piena conformità agli standard europei più elevati in materia di sicurezza, gestione delle infrastrutture e procedure operative. Un risultato che rafforza la qualità e l’affidabilità del sistema aeroportuale regionale e conferma la competitività degli aeroporti italiani nel contesto europeo”.

c.s. F.A. S.r.l.







