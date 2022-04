L'affluenza e le vendite registrate nel periodo pasquale consentono di pensare al futuro con rinnovata fiducia nonostante l'incerta situazione internazionale

L'affluenza e le vendite registrate nel periodo pasquale consentono di pensare al futuro con rinnovata fiducia nonostante l'incerta situazione internazionale.

Un calendario ricco di iniziative e nuovi progetti segnano il cammino verso il primo anno di attività di San Marino Outlet Experience. Nonostante gli eventi internazionali abbiano generato importanti limitazioni alla mobilità imponendo la ridiscussione dei target di clientela, oggi, alla luce dei dati di affluenza e vendita delle prime settimane della primavera 2022 e in particolare del week end pasquale, è possibile guardare con ottimismo al futuro. Oltre le aspettative i dati di vendita che nel week end di Pasqua hanno fatto registrare un +30% sul tax free rispetto alla media dei mesi precedenti. Sono da considerare molto positivi i dati relativi alla provenienza dei clienti non italiani. Risultati ottimi arrivano dal monitoraggio delle collaborazioni attivate con le strutture ricettive della Riviera Adriatica e della Repubblica di San Marino che hanno inserito nei pacchetti dedicati ai loro clienti una visita a San Marino Outlet Experience. Significativo l’aumento di traffico registrato nelle ultime settimane. Grande apprezzamento per gli eventi dedicati alle famiglie ai quali hanno partecipato attivamente oltre 300 bambini. Nuovi eventi, nuove collaborazioni e nuovi progetti finalizzati al coinvolgimento del pubblico e all’attrazione di nuovi flussi sono in programmazione. Si comincia il prossimo 30 aprile con “San Marino EXPO Experience” l'evento organizzato da San Marino Outlet Experience in collaborazione con Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l'Expo, il Commissariato Generale di San Marino ad Expo Dubai 2020 e il Padiglione San Marino Expo 2020 per celebrare il successo della partecipazione sammarinese a Expo Dubai 2020 della quale San Marino Outlet Experience è stato orgoglioso partner. Barbara de Magistris (Direttore Generale San Marino Outlet Experience): “I dati su acquisti ed affluenza di questo inizio di primavera impone ottimismo. Abbiamo raggiunto risultati importanti grazie ai clienti locali e italiani ma nonostante le limitazioni alla mobilità è stata registrata anche una buona percentuale di clienti stranieri, principalmente europei. Sono senza dubbio positivi i riscontri che ci garantiscono i nostri clienti ma allo stesso modo ha per noi un valore molto importante la considerazione che ci dimostrano i marchi che confermano le loro aperture o trattano per nuovi ingressi. Siamo concentratissimi sulla programmazione del futuro di San Marino Outlet Experience che immaginiamo sempre più roseo”.

cs San Marino Outlet Experience

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: