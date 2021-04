L’Agenda, l’elenco telefonico ufficiale di San Marino - 2021

I tanti momenti bui di questa epidemia e l’inizio delle vaccinazioni rammentano il percorso di Dante e Virgilio dall’inferno verso la luce. “Salimmo su, el primo ed io secondo tanto ch’i vidi de le cose belle che porta il ciel, per un pertugio tondo e quindi uscimmo a riveder le stelle”.

2021, quarantacinquesima edizione de L’Agenda, l’elenco telefonico di San Marino che presto arriverà in tutte le case.

Le copertine dell’Agenda hanno sempre segnato tappe, momenti, mode e personaggi legati a San Marino.

Quest’anno, grazie alla sensibilità e disponibilità della dott.ssa Stefanelli dell’ing. Capicchioni, siamo riusciti ad unire due momenti importanti, abbiamo unito l’evento dei 700 anni dalla morte di Dante con la scoperta del vaccino anti-covid e l’inizio della campagna vaccinale nel nostro Paese.

Un ringraziamento particolare ai testimonial, Maurizio Gobbi e Stefania Frisoni che si sono prestati entusiasti per questa iniziativa di buon auspicio, per San Marino e per il mondo intero.

