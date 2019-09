L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio incontra gli Ambasciatori

In occasione della presentazione delle credenziali, ancora una volta l'Agenzia per lo Sviluppo Economico ha avuto l'opportunità di illustrare il sistema Paese e le peculiarità di San Marino a 5 nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica. Massimo Ghiotti, Direttore della divisione Camera di Commercio e Laura Fabbri, Direttore della divisione Internazionalizzazione hanno infatti presentato a S.E. Gunnar Pàlsson, Ambasciatore d'Islanda, S.E. Gloria Isabel Ramìrez Rìos, Ambasciatore di Colombia, S.E. Pedro Nuno de Abreu e Melo Bàrtolo, Ambasciatore del Portogallo, S.E. Marcello Celestini, Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta e S.E. Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco una panoramica delle opportunità che San Marino può offrire ai nuovi investitori quale piattaforma privilegiata per progetti d'impresa e pregevole destinazione turistica. Tale attività, volta a diffondere la migliore conoscenza della Repubblica con le sue caratteristiche di assoluto rilievo sul panorama internazionale, è certamente un utile presupposto per potenziare le collaborazioni già in essere con questi Paesi. Sincero apprezzamento è stato espresso dagli Ambasciatori presenti, che hanno assicurato piena disponibilità a supportare future iniziative a beneficio delle rispettive realtà.

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio