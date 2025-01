L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio promuove una missione commerciale a Bratislava e Vienna

L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio promuove una missione commerciale a Bratislava e Vienna



L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio (Agenzia-CC) organizza una missione commerciale a Bratislava e Vienna, prevista per il 9 e 10 aprile 2025. L’iniziativa mira a offrire alle imprese sammarinesi l’opportunità di entrare in contatto con potenziali partner slovacchi e austriaci, partecipando a uno o a entrambi gli incontri in programma.

Le missioni commerciali rappresentano un’opportunità strategica per le imprese intenzionate a espandere la propria presenza sui mercati internazionali. Questi eventi offrono non solo l’occasione di stringere nuove relazioni professionali, che possono tradursi in collaborazioni, joint venture o opportunità di export, ma anche di approfondire la conoscenza delle dinamiche dei mercati esteri, delle normative e delle preferenze dei consumatori.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione dell’Ambasciata di San Marino in Austria e presso la Repubblica Slovacca, si avvale del supporto della Camera Regionale per il Commercio e l’Industria di Bratislava e della Camera dell’Economia Austriaca (WKO Aussenwirtschaft Austria). L’Agenzia-CC sta raccogliendo le esigenze e gli interessi delle imprese partecipanti per condividerli con le organizzazioni ospitanti, così da facilitare l’identificazione di partner commerciali adatti a incontri mirati e produttivi.

Con l’occasione si ricorda la possibilità di accedere agli incentivi per l’internazionalizzazione per coloro in possesso dei requisiti. Per approfondimenti visitare https://www.camcom.sm/registri-e-servizi-della-camera-di-commercio/incentivi-per-iniziative-di-internazionalizzazione/

Le imprese interessate a prendere parte alla missione commerciale sono invitate a compilare il modulo di adesione entro venerdì 14 febbraio 2025, utilizzando il QR Code qui di seguito



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Agenzia-CC all’indirizzo info@camcom.sm.



Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio

