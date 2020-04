L'Alma Mater è pronta per lo svolgimento dei test a distanza 2020/21

A partire dalla seconda metà di maggio sarà possibile svolgere in collegamento da remoto i Test OnLine CISIA che permettono di accedere alle selezioni dei Corsi di Laurea a numero programmato e ad alcuni corsi a libero accesso dell'Università di Bologna per l'a.a 2020/21. Nonostante l'emergenza sanitaria, gli studenti potranno svolgere regolarmente i test da casa L'emergenza coronavirus non ha permesso il regolare svolgimento dei Test OnLine CISIA (TOLC), ma a partire dalla seconda metà di maggio gli studenti potranno svolgerli da casa, grazie al progetto TOLC@CASA messo a punto dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). L'Alma Mater ha aderito prontamente alla proposta del Cisia di poter erogare i TOLC fuori dalla sede universitaria, tanto che a partire dalla seconda metà di maggio sarà possibile sostenerli a distanza seguendo le indicazioni fornite sul sito del Consorzio. Per i partecipanti sarà indispensabile avere un computer (fisso o portatile) connesso alla rete, un dispositivo mobile (uno smartphone o tablet) con un'apposita App che servirà per la videosorveglianza, il microfono acceso e una stanza che rispetti i requisiti necessari. Tutte le informazioni saranno presto disponibili nelle pagine del Portale Unibo. Il Test OnLine CISIA (TOLC) è un titolo necessario per partecipare alle selezioni per l’accesso a numerosi corsi di laurea a numero programmato dell'Università di Bologna, ma anche per alcuni corsi di laurea a libero accesso per la verifica delle conoscenze per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).