L’Ambasciatore d’Italia a San Marino ed il Comites in visita al Comune di Misano Adriatico

L’Ambasciatore d’Italia a San Marino ed il Comites in visita al Comune di Misano Adriatico.

Venerdì scorso una delegazione composta dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri, dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, dalla Vicepresidente Barbara Righetti e dal membro dell’esecutivo del comitato degli italiani all’estero Marina Rossi si è recata in visita al Comune di Misano Adriatico, dove ha incontrato il Sindaco Fabrizio Piccioni e l’Assessore alla Polizia Locale, Attività economiche, Viabilità, Sport ed Innovazione tecnologica Filippo Valentini (foto). A tenere banco il confronto sulla questione del lavoro frontaliero, partendo dalle problematiche della doppia tassazione che toccano da vicino alcune migliaia di pensionati ex frontalieri. I partecipanti all'incontro hanno manifestato l’intenzione di promuovere forme di collaborazione e sinergie sui temi trattati, al fine mantenere alta l’attenzione delle istituzioni, continuando così quel costante dialogo con i territori, tanto caro all’Ambasciatore d’Italia a San Marino. L’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri ed il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si sono complimentati con il Sindaco Fabrizio Piccioni per gli imponenti investimenti realizzati dal Comune di Misano Adriatico in opere pubbliche ed infrastrutture che saranno sicuramente determinanti per il rilancio della produttività e della competitività del sistema economico e per la tutela dell’ambiente. I lavori partiti nell’ottobre dell’anno scorso riguardano la riqualificazione del lungomare, una delle aree più suggestive del territorio che cambierà il suo aspetto grazie alla realizzazione di una camminata all’altezza di Portoverde. Tale località verrà collegata in modo strutturale al resto del territorio, per creare una perfetta integrazione tra il lungomare e l’entroterra. Il Comune di Misano Adriatico ha previsto anche la sistemazione dei giardini di Piazza Colombo, la rotatoria all’incrocio tra Via Litoranea Sud e Via del Giglio e la rinaturalizzazione dell’area a verde pubblico in via del Giglio. Un’area totale di 25.000 metri quadri, di cui 4.000 oggi attraversati da strade che, dopo la realizzazione del progetto, saranno dedicati alla mobilità lenta e ad una forte presenza di verde. A conclusione dell’incontro l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri ed il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, oltre ai ringraziamenti per il gradito invito, hanno rinnovato i sentimenti di più sincera amicizia e cordialità.

cs Comites San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: