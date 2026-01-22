L'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, in visita presso la sede di Usl

La mattina del 22 gennaio Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, ha visitato la sede di Unione Sammarinese Lavoratori. Ad accoglierlo il Segretario Generale Francesca Busignani assieme a tutto lo staff. Si è trattato di una visita densa di peso specifico, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche di reciproco interesse come la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la cooperazione tra Italia e San Marino nel contesto socio-economico e l’importanza della dignità anche per mezzo del lavoro nella società. “Siamo molto onorati di aver ricevuto oggi l’Ambasciatore d’Italia – ha detto il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – non solo perché ha potuto vedere la nostra nuova sede, un luogo pensato per essere punto di riferimento accogliente e protetto per tutti, ma soprattutto perché questa visita rafforza l’importanza del dialogo istituzionale. Per noi i rapporti con le istituzioni e con i sindacati amici sono fondamentali per consolidare una tutela autentica delle persone, frontaliere e sammarinesi, e per confrontarci su temi come diritti, sicurezza sul lavoro ed equità salariale. Tutela che non è solo parola, ma impegno quotidiano nella difesa delle persone soprattutto nei contesti più vulnerabili e nel promuovere politiche di lavoro dignitose e inclusive”. L’Ambasciatore da cui è partita la graditissima richiesta di visitare la nostra sede, ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto da USL nel proteggere e promuovere i diritti delle persone, indipendentemente dalla loro residenza. L’incontro si è concluso con la donazione da parte del Segretario Generale Busignani, del libro curato dal Sindacato ‘Testimoni del tempo e della storia’ che collaziona le interviste di persone, sammarinesi ma anche forestiere, che hanno dato un contributo importante alla crescita di San Marino. Una visita di buon auspicio dunque che ribadisce la comunanza di intenti anche in vista delle tante sfide future.

C.s. - USL







