L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri a colloquio con il prefetto

Il Prefetto ha ricevuto l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di San Marino Sergio Mercuri, diplomatico di origini partenopee con importanti esperienze nel nostro Paese e all’estero, designato quale titolare per il Titano a fine agosto e nominato nel settembre scorso. Il lungo colloquio è stato caratterizzato da viva cordialità e comunanza di interessi, partendo dalle consolidate relazioni istituzionali - attesa la contiguità territoriale e il costante flusso di cittadini che transitano dalla Repubblica Italiana a quella di San Marino e viceversa – che si confermano pienamente e che si auspica possano essere foriere di ulteriori sviluppi ai fini dell’attuazione di comuni intenti. Ampia la panoramica degli argomenti oggetto di dialogo, affrontati anche alla luce dell’attuale situazione in cui ancora persiste uno stato di emergenza sanitaria. Il Prefetto, nel confermare la più ampia disponibilità per ogni possibile collaborazione, favorita dallo spirito di amicizia e di accoglienza reciproca nelle relazioni tra le rispettive comunità, ha rivolto all’Ambasciatore Mercuri l’augurio di poter esercitare con serenità e profitto l’alto incarico in uno Stato i cui luoghi storici sono stati definiti dall’Unesco - che li ha riconosciuti quale patrimonio dell’umanità -, "testimonianza della continuità di una Repubblica libera fin dal XIII secolo”.

L’ADDDETTO STAMPA

Tommaso Bianco