L’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia Ričardas Šlepavičius in visita al Segretario di Stato Fabio Righi.

Incontro proficuo sui temi legati allo sviluppo economico, sul tavolo numerose opportunità di collaborazione. Righi: “Ora l’obiettivo è dare continuità a questo prestigioso rapporto” Nel pomeriggio il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia Ričardas Šlepavičius. Tanti i temi trattati in un colloquio cordiale e costruttivo, con al centro lo sviluppo economico e le possibilità di costruire solide relazioni commerciali tra i due paesi. Il Segretario di Stato ha presentato all’Ambasciatore quelli che saranno i progetti di sviluppo economico pluriennale della Repubblica di San Marino, in particolare quelli legati alle infrastrutture tecnologiche, con focus sulla recente firma del Memorandum of Understanding con Amazon. Particolare approfondimento è stato svolto anche sui temi energetici, ricordando la recente partecipazione della Repubblica di San Marino al Business Forum “Tre Mari”, su invito diretto del Ministro dell’economia bulgaro Kirill Petkov, a cui hanno partecipato esperti, aziende, investitori strategici di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Austria, Croazia, Romania. Oltre a condividere i temi di confronto, l’Ambasciatore Ričardas Šlepavičius ha rilanciato la possibilità di far incontrare quanto prima le istituzioni sammarinesi con i propri omologhi lituani, per poter intavolare rapidamente tavoli di sviluppo condivisi. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “L’incontro con l’Ambasciatore lituano Ričardas Šlepavičius non è stato solo cordiale, ma estremamente concreto sulle azioni da compiersi nei prossimi mesi. Allo scambio della reciproca stima si è affiancato un confronto su molteplici temi con l’obiettivo di dare continuità a questo prestigioso rapporto fondamentale per lo sviluppo della nostra Repubblica e delle nostre Aziende”.

