L’Ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar in visita al Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini

Nella mattinata odierna il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS Teodoro Lonfernini ha incontrato l’Ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar accompagnato dal Vice Ambasciatore Alon Simhayoff. Tanti i temi trattati in un colloquio cordiale e fattivo, che ha posto al centro i rapporti bilaterali tra i due paesi e l’impegno a rafforzarli. Le due parti hanno discusso dei campi sui quali tra San Marino e Israele possono nascere collaborazioni, dei valori comuni esistenti tra i due Paesi e della volontà di consolidare le relazioni bilaterali in particolare nei settori strategici delle telecomunicazioni, idrico, energetico e agricolo. L’Ambasciatore Eydar ha invitato il Segretario Lonfernini a fare visita a Israele per incontrare il proprio omologo israeliano e con lui avviare tavoli di confronto e sviluppo. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “Ho trovato nell’Ambasciatore Eydar un interlocutore estremamente disponibile e pronto ad aiutare San Marino nelle sfide più urgenti, non più rinviabili che il Paese è chiamato ad affrontare, per raggiungere gli obiettivi oggi prioritari per il Governo quali gli investimenti nelle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico che ci permetterebbero di raggiungere più autonomia. Desideriamo per questo approfondire con grande piacere come Israele può essere di supporto a San Marino nell’attuazione di progetti interni”.

Cs Segreteria Lavoro

