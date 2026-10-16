L’ambasciatore Marta Fabbri presenta le lettere credenziali al principe Alberto II di Monaco

L’Architetto Marta Fabbri, Ambasciatore non residente della Repubblica di San Marino presso il Principato di Monaco, ha presentato le proprie lettere credenziali a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Palazzo del Principe a Montecarlo. L’Ambasciatore era accompagnato dal Console Onorario della Repubblica di San Marino nel Principato di Monaco, Ing. Jean Franck Bussotti. Al termine della cerimonia, l’Ambasciatore Fabbri ha avuto un colloquio con il Sovrano, durante il quale sono stati richiamati i consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi e le prospettive per un loro ulteriore sviluppo. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il significato del ventennale delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco, traguardo che testimonia il valore del percorso condiviso e costituisce un’occasione per rinnovare la volontà di proseguire nel rafforzamento del dialogo e della collaborazione reciproca. Un riferimento particolare è stato infine dedicato ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, che si svolgeranno nel Principato di Monaco nel 2027. L’Ambasciatore ha espresso la soddisfazione della Repubblica di San Marino per l’organizzazione della manifestazione, importante appuntamento sportivo e occasione di incontro e condivisione tra i Paesi partecipanti. La presentazione delle lettere credenziali segna l’avvio formale del mandato diplomatico dell’Ambasciatore Fabbri e rinnova l’impegno della Repubblica di San Marino a coltivare i rapporti di amicizia con il Principato di Monaco, favorendo nuove occasioni di dialogo e collaborazione nell’interesse comune.

Comunicato stampa







