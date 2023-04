L’amministrazione comunale dà appuntamento ai proprietari dei cani nelle aree sgambamento per confronto

L’amministrazione comunale dà appuntamento ai proprietari dei cani nelle aree sgambamento della città per un confronto sulle politiche a tutela degli amici a quattro zampe. Si parte venerdì 14 aprile L’amministrazione comunale di Rimini dà appuntamento ai proprietari dei cani nelle diverse aree sgambamento della città per un confronto sulle esigenze e necessità di chi ha un amico a quattro zampe a casa. A essere presente a ognuno degli appuntamenti, l’Assessora al Benessere degli animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei, che farà un tour nei diversi spazi verdi cittadini riservati al miglior amico dell’uomo per incontrare la cittadinanza e dialogare su eventuali progetti da mettere in campo per migliorare le politiche a tutela dei ‘Fido’. Si parte questo venerdì (14 aprile) nell’area di Via Baroni Viserba (Parco Don Tonino Bello) alle ore 9:30, in Via Tombari Viserba (Barzilai) alle ore 10:30 e, a seguire, in Via Pastore, alle ore 11:30. Oltre all’Assessora, ci saranno anche le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Rimini, preziosi collaboratori a servizio della valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio e della corretta gestione del cane. “Una bella occasione per avere un dialogo diretto con le cittadine e i cittadini che hanno un animale domestico e che magari hanno una serie di esigenze da esprimere a noi amministratori locali - è il commento dell’Assessora comunale Francesca Mattei -. Avere un cane è un’esperienza meravigliosa, che riempie di gioia, ma che allo stesso tempo richiede tempo e sacrifici. Come Comune di Rimini vogliamo ascoltare quello che i cittadini hanno da dire e definire insieme i prossimi passi da intraprendere per rendere la città sempre più a misura dei nostri amici a quattro zampe”. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date e i rispettivi orari degli incontri previsti nelle altre aree sgambamento.

cs L’ufficio stampa Comune di Rimini

