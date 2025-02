L’amministrazione comunale di Riccione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Indino

L’amministrazione comunale di Riccione esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale, del Silb regionale e del Caar di Rimini, morto ieri all’età di 70 anni. Un uomo che ha segnato il mondo del commercio e dell’intrattenimento, sempre con passione e dedizione. “Gianni lascia un grande vuoto, non solo nel settore del commercio e delle discoteche, ma in tutta la nostra comunità – afferma la sindaca di Riccione, Daniela Angelini –. Ho avuto il privilegio di conoscerlo nell’ambito della Confcommercio e posso dire con certezza che era una persona di grande educazione e rispetto, sempre attento ai suoi collaboratori e dipendenti. Nel tempo ho avuto modo di apprezzarlo come uomo e come professionista: sempre presente, disponibile e pronto a collaborare, soprattutto nei momenti più difficili, come quello del commissariamento. Con lui si poteva lavorare con fiducia per costruire un futuro innovativo non solo per il commercio e per il mondo dell’intrattenimento notturno, ma per il bene di tutto il nostro territorio". Gianni Indino ha saputo essere un punto di riferimento per il commercio e per il mondo della notte, un settore che ha contribuito a valorizzare con lungimiranza e spirito innovativo. La sua carriera ha attraversato molte sfaccettature del mondo dello spettacolo, dell’impresa e dell’associazionismo, mantenendo sempre una forte connessione con il territorio. “Mi addolora profondamente la sua scomparsa – conclude la sindaca Angelini –. Il suo impegno, la sua passione e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi”. L’Amministrazione comunale di Riccione si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Comunicato stampa

Comune di Riccione

