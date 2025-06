L'ANPI Rimini chiede la revoca della concessione dell'evento con Yuri Previtali

L'ANPI Rimini chiede la revoca della concessione dell'evento con Yuri Previtali.

La nostra associazione registra con soddisfazione l’attenzione costante che l’Ente Provincia di Rimini rivolge alle attività promosse dall’ANPI, anche nei Comuni della Valmarecchia e dell’intero territorio provinciale.

Il Comune di Rimini, da oltre cinquant’anni, sostiene concretamente la memoria antifascista attraverso finanziamenti stabili e progetti di grande valore civile e formativo, come i Viaggi della Memoria nei campi di concentramento destinati agli studenti.

Il Sindaco di Rimini interviene personalmente, con sensibilità e rigore, contro la guerra e in difesa dei valori costituzionali, partecipando attivamente anche agli incontri nelle scuole sul significato profondo del 25 aprile, lo fa senza retorica e con autenticità. Va ricordato inoltre il sostegno alla pubblicazione del volume "Passi e ripassi", curato dalla Sezione ANPI comunale, che racconta i luoghi cittadini della Resistenza e della memoria.

Lo scorso anno è stata inaugurata un’installazione permanente nel luogo simbolico del capestro dei Tre Martiri, memoria viva del sacrificio che ogni cittadino riminese è chiamato a onorare. Rimini è “città Medaglia d’Oro al Valor Civile”. Vittima dei bombardamenti, distrutta quasi interamente, ha vissuto l’esodo e la miseria.

Tutto ciò rende ancora più sconcertante l’iniziativa prevista per domenica 22 giugno, ospitata in una sala pubblica concessa dalla Provincia di Rimini, con la partecipazione di Yuri Previtali, volontario italiano nel battaglione Carpazi, formazione ultranazionalista con riferimenti ideologici che nulla hanno a che fare con la nostra Costituzione.

L’ANPI provinciale di Rimini esprime profonda contrarietà alla concessione di spazi pubblici a iniziative che non ripudiano apertamente la guerra, come richiama l’articolo 11 della Costituzione.

Chiediamo formalmente la revoca della concessione, e che i responsabili politici offrano spiegazioni pubbliche. Ricordiamo che l’ANPI continuerà a vigilare con coerenza e fermezza sul rispetto dei valori antifascisti, soprattutto in vista delle future campagne elettorali.





Comunicato stampa

Per il Comitato Provinciale ANPI Rimini

La Presidente,

Annarita Tonini

