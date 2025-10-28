L’APAS scrive al Governo e ai Consiglieri: si mantenga l’impegno per l’inserimento delle spese veterinarie tra le deduzioni fiscali

Venerdì 31 ottobre il Consiglio Grande e Generale discuterà, in seconda lettura, il progetto di legge “Modifica alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 – Imposta Generale sui Redditi e successive modifiche”. In vista di tale seduta, l’Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS) ha trasmesso, tramite l'Ufficio Segreteria Istituzionale, una comunicazione al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, ai membri della Commissione Finanze e ai Consiglieri, per richiamare l’attenzione sulla mancata inclusione delle spese veterinarie tra le deduzioni fiscali nel testo di legge in discussione. A San Marino, le spese veterinarie non sono mai state deducibili, a differenza di quanto avviene nel vicino territorio italiano. Tuttavia, nella prima bozza della riforma dell’ IGR era stato previsto per la prima volta il loro inserimento tra le deduzioni, accogliendo così una richiesta avanzata più volte nel corso degli anni dai cittadini e dalla stessa APAS.

Si ricorda infatti che numerose Istanze d’Arengo presentate negli anni per chiedere agevolazioni sulle spese veterinarie erano state respinte con la motivazione che la questione sarebbe stata appunto affrontata nell’ambito della riforma dell’IGR. Oggi, vedere scomparire questa misura dal testo finale rappresenta un passo indietro a livello sociale e culturale, una delusione per quanti avevano riposto fiducia in quelle promesse.

L’APAS invita pertanto il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, il Governo e tutto il Consiglio Grande e generale a riesaminare la norma, al fine di valutare il ripristino della deduzione delle spese veterinarie sostenute dai cittadini per la salute dei propri animali. Si precisa che le cure veterinarie non sono un lusso, ma una necessità primaria per garantire il benessere animale, la sicurezza collettiva e per evitare che le difficoltà economiche portino alla rinuncia di proprietà degli animali di famiglia. Sostenere chi si prende cura degli animali significa investire in prevenzione e in una comunità più giusta, responsabile ed umanamente più evoluta.



