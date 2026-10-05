L’apprezzamento di Pascucci, Rettore dell’Università di San Marino, per il discorso di insediamento dei Capitani Reggenti

L’apprezzamento di Pascucci, Rettore dell’Università di San Marino, per il discorso di insediamento dei Capitani Reggenti.

I capi di Stato hanno dedicato all’Ateneo una “speciale considerazione”

Il neo Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Paolo Pascucci, esprime “vivo apprezzamento e un sincero ringraziamento nei confronti degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, per la speciale considerazione dedicata all’Ateneo nel discorso di insediamento del 1° ottobre. Il messaggio - spiega l’accademico - rappresenta un'ulteriore iniezione di fiducia ed è motivo di grande entusiasmo per la nostra realtà universitaria, uno stimolo per continuare a fare e a fare bene, nell’interesse di un territorio con il quale stiamo interagendo in maniera sempre più costruttiva ed efficace”. I capi di Stato hanno definito l’Università di San Marino “un vero e proprio volano strategico”, grazie alla “capacità di innovare, di promuovere conoscenza e di attrarre competenze”. Ciò, hanno sottolineato, “assume un valore ancora maggiore quando ricerca, formazione e competenze riescono a dialogare con le istituzioni e con il tessuto economico e sociale del Paese, contribuendo a generare nuove professionalità e opportunità”. Particolarmente significativo, secondo Pascucci, il passaggio nel quale la Reggenza ha riconosciuto all’Ateneo il valore dei “suoi progetti di respiro internazionale, degli indiscussi riconoscimenti e di un’ampia affermazione nella comunità accademica”, che rendono l’Università di San Marino “parte integrante di quella infrastruttura culturale e civile che permette a un Paese di guardare al futuro, rafforzando la propria identità”.

C.s.UNIRSM

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