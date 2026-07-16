L'Archivio di San Marino nella rete degli Archivi storici dell'Emilia-Romagna

L'Archivio di San Marino nella rete degli Archivi storici dell'Emilia-Romagna.

Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 17:00 presso la sala Alberoni di Palazzo Valloni (Città di San Marino, Contrada Omerelli, 13), si terrà l'evento di presentazione pubblica del progetto di ingresso dell'Archivio di San Marino nella Rete degli archivi storici dell'Emilia-Romagna.

L’Archivio di Stato di San Marino, dal 2019, ha intrapreso un importante percorso scientifico e tecnologico finalizzato alla salvaguardia, al riordino e alla valorizzazione del proprio patrimonio. Attraverso la redazione di nuovi strumenti di descrizione e una massiccia campagna di digitalizzazione, l’Archivio ha lavorato costantemente per migliorare la conoscenza e la fruibilità della memoria storica del Paese. In questo contesto, a partire dal 2021, l'Archivio ha aderito al sistema informativo archivistico regionale emiliano-romagnolo. Questa sinergia, nata dalla collaborazione istituzionale con la Regione Emilia-Romagna, ha permesso l'inserimento formale degli archivi sammarinesi all'interno della piattaforma "Archivi ER". I complessi interventi di riordino e inventariazione condotti tra il 2020 e il 2026 hanno portato alla creazione di inventari informatizzati, ora pubblicati ufficialmente online. L'incontro del 23 luglio sarà l'occasione per presentare questi risultati, illustrando la messa in rete delle risorse informative e le porzioni di patrimonio documentale che da oggi sono liberamente consultabili in formato digitale. L'Archivio di Stato intende proseguire con determinazione in questa direzione, confermando l'impegno per il raggiungimento dei più alti standard di tutela e accessibilità della propria ricchezza documentaria.

L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento posti.

c.s. Archivio di San Marino

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