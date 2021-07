L’archivio in vetrina: I Patti di Fossombrone

Lunedì 19 luglio alle ore 18.00, presso la suggestiva cornice di Palazzo Pubblico, sotto l'alto patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura, Turismo ed Affari Interni e della Giunta di Castello Città e con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a San Marino, sarà inaugurata l’esposizione I patti di Fossombrone curata dall’Archivio di Stato La mostra, che si terrà dal 20 luglio al 25 settembre 2021 vedrà esposti cinque preziosi documenti relativi ai Trattati di Fossombrone del 1462-1463. I Patti di Fossombrone hanno scritto un capitolo fondamentale della storia sammarinese, portando la nostra comunità all’ampliamento territoriale con l'annessione di Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e Faetano, e alla definizione dei confini di San Marino come ancora oggi li conosciamo. All'inaugurazione, che si svolgerà alle 18:00, saranno presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti; al momento inaugurale interverrà come relatrice la Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa umanista e Ambasciatrice d'Italia, con un interessante approfondimento linguistico relativo ai documenti esposti e i figuranti dell'Associazione storico-culturale “La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice”, che proprio dalla ricostruzione della Romagna nella seconda metà del XV secolo prende le mosse. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni a partire da martedì 20 luglio, ad ingresso libero, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, e dal 5 settembre dalle ore 9:00 alle 17:00. Sarà possibile seguire l'inaugurazione attraverso la diretta live che verrà trasmessa sulla pagina facebook dell'Archivio di Stato. L'inaugurazione sarà aperta al pubblico nel rispetto delle normative vigenti; la prenotazione è richiesta unicamente per i posti a sedere.

