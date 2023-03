"L'arte della prospettiva" di Matteo Belgionave tra i libri proposti per il Premio Strega Poesia

L’associazione Noi Ci Siamo è orgogliosa di comunicare che Il 21 marzo 2023, presso la sede della Fondazione Bellonci, Tra i libri in elenco proposti per la prima edizione del Premio Strega Poesia, compare "l'arte della prospettiva", raccolta poetica di Matteo Belgiovane, giovane nato nel 2000, collaboratore dell'associazione che da sempre si batte contro il bullismo. Matteo è un ragazzo di una sensibilità unica, commenta Pozzati Andrea, presidente dell’associazione: questo fantastico ragazzo ha iniziato a collaborare con la nostra associazione quando era una vittima del bullismo, ed ha espresso al massimo il suo coraggio e la sua forza d’animo nella scrittura di questi testi meravigliosi. Sara Casadei, vice presidente di Noi Ci Siamo: “arrivare alla prima edizione del Premio Strega Poesia, incredibile il suo talento, è per tutti noi motivo di grandissimo orgoglio”. Il libro di Matteo Belgiovane, in arte Belgio, racchiude una vasta rosa di sue poesie scritte nel periodo che va dal 2008 al 2022, presenzia nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su queste tematiche, utilizzando l'arte e la scrittura. «È un passo di una lunga meravigliosa camminata -commenta Belgio-. Questo traguardo lo dedico a tutti quei ragazzi che stanno combattendo contro queste bruttissime tematiche che assediano le nostre vite. Non mollate mai!»

c.s. associazione Noi Ci Siamo

