"L'arte di esserci" Serata-conferenza di Francesca Meiners presso il Centro Sociale di Dogana

Giovedì 20 novembre alle ore 21 presso il Centro Sociale di Dogana si svolgerà una serata (anche esperienziale) tenuta da Francesca Meiners e intitolata "L'arte di esserci". Secondo la relatrice viviamo in un tempo in cui l’attenzione è continuamente catturata e frammentata. Siamo costantemente connessi, ma sempre meno davvero presenti. Eppure l’attenzione non è solo una funzione del cervello: è una forma di presenza, un gesto di cura, un atto d’amore verso sé stessi e verso gli altri. La psicologa, counsellor e insegnante di yoga Francesca Meiners guiderà un viaggio tra neuroscienze, psicologia e vita quotidiana, attraverso esercizi pratici per coltivare calma, concentrazione e connessione e per riscoprire l’attenzione come risorsa vitale e relazionale. Un’ora per respirare, ascoltare e ritrovare l’arte di esserci in un mondo che a volte corre troppo veloce. Per info: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

