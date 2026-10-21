L'arte diventa solidarietà: a Borgo Maggiore "Moon boat" di Laura Ridolfi

L'arte diventa solidarietà: a Borgo Maggiore "Moon boat" di Laura Ridolfi.

Un viaggio tra mare, universo e natura che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. È questo il cuore di “Moon Boat”, la mostra personale di Laura Ridolfi, in programma dal 23 ottobre al 30 novembre 2026 presso l’Hostaria da Lino di Borgo Maggiore a San Marino. L’inaugurazione si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 e sarà accompagnata da una asta di beneficenza a favore dell’Associazione Pang’ono Pang’ono OdV. Le opere destinate all’asta sono state donate dall’artista e il ricavato sarà interamente destinato all’associazione e alle sue finalità di solidarietà internazionale. Il titolo della mostra prende ispirazione dalla Moon Boat, la tradizionale imbarcazione del Bangladesh dalla caratteristica forma di luna crescente. Per Laura Ridolfi diventa il simbolo di un viaggio e di un attraversamento: una piccola barca capace di portare con sé storie, incontri e possibilità. È proprio il legame con il Bangladesh e l’incontro con Pang’ono Pang’ono ad aver dato origine al progetto artistico. Nella visione dell’artista, l’opera d’arte può diventare un ponte tra persone e luoghi lontani, trasformando la distanza in una possibilità di incontro. La mostra raccoglie opere nelle quali Laura Ridolfi esplora il rapporto tra realtà e immaginazione. Mare, boschi, cielo e universo diventano scenari attraverso i quali l’artista affronta temi come la trasformazione, la fragilità, la speranza e il senso di appartenenza. Il colore è il principale strumento attraverso cui costruisce questo universo sospeso tra dimensione onirica e narrazione. Per Pang’ono Pang’ono, l’asta rappresenta invece un’occasione concreta per sostenere un impegno che da oltre venticinque anni si sviluppa attraverso progetti di solidarietà internazionale. Nata nel 1998, l’associazione ha iniziato il proprio impegno in Malawi per poi estendere, dal 2011, la propria attività anche al Bangladesh. Oggi sostiene progetti dedicati a istruzione, sanità, fisioterapia, acqua potabile, adozione a distanza e accoglienza di bambini e ragazzi provenienti da situazioni di grave disagio sociale. In Bangladesh l’associazione ha costruito sei scuole nei villaggi rurali della divisione di Khulna, raggiungendo oltre mille bambini, sostiene una Casa Famiglia e una struttura dedicata a bambine e ragazze per contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci, oltre a garantire servizi sanitari e progetti per l’accesso all’acqua potabile. L’iniziativa del 23 ottobre vuole quindi unire due linguaggi apparentemente lontani, ma accomunati dalla stessa capacità di creare legami: l’arte e la solidarietà. «Anche quando le distanze sembrano separarci, l’arte può creare un filo invisibile capace di unirci»: è questo uno dei messaggi che accompagna “Moon Boat” e che trova nell’asta di beneficenza la sua espressione più concreta.

C.s. - Pang’Ono Pang’Ono OdV

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: