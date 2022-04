15 APRILE L'arte scenica: corso di formazione di Fabrizio Raggi

L'arte scenica: corso di formazione di Fabrizio Raggi.

Dal 15 Aprile presso il Castello del Circo di San Marino, Fabrizio Raggi torna con un corso di formazione sulle arti sceniche. Il focus del corso sarà incentrato proprio sul trasmettere la propria conoscenza acquisita nel corso di anni di professione sulle tecniche interpretative teatrali e cinematografiche. Studieremo quindi cosa significa stare in scena, come utilizzare la voce, il respiro, come leggere un testo in pubblico con ritmo, dizione, emissione vocale, spazio scenico. Studieremo il monologo, il dialogo, sia in teatro che al cinema, tecniche di Public Speaking. Ogni lezione affronterà quindi un tema diverso, lavorando proprio sulle nostre difficoltà o resistenze nella comunicazione o sul miglioramento di queste. Comunicazione verbale e non verbale, come utilizziamo il nostro corpo in situazioni di imbarazzo. Quali sono i nostri sabotage? Perché la voce cambia quando sono in pubblico e quindi esposto? Cosa mi blocca quando devo esporre un idea, raccontare una storia, interpretare un ruolo…ma soprattutto dire la mia verità! Sarà un percorso ricco di emozioni e nuove scoperte che ci renderà forse un pò più liberi e sicuri di noi stessi in situazioni che fino ad oggi ritenevamo ostili. -Sostenere a vulnerabilità di un artista è fondamentale. -Cercare il coraggio di attraversare un emozione è fondamentale -Avere fiducia e credere nella propria arte è fondamentale INFO 3701459988 - 3460935486 -Il corso è rivolto a tutti -età minima 16

www.fabrizioraggi.com

Da Venerdì 15 Aprile al 30 Maggio 2022 L’ARTE SCENICA CORSO DI FORMAZIONE Interpretare, leggere, parlare

Date Aprile (venerdì) 15 - 22 - 29 Maggio (lunedì) 2 -9- 16- 23- 30 Dalle 19:00 alle 22:00

8 incontri da 3 ore per un totale 24 ore di corso

Dove Presso il Castello del Circo Via 28 luglio San Marino Borgo Maggiore



